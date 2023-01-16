Курс валют 16 января: наличное евро продолжает дорожать

В понедельник, 16 января, наличная гривня на "черном рынке" и в кассах банков почти не изменилась относительно доллара, однако продолжила свое ослабление против евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,36 - 40,53 грн, а в пятницу, 13 января, колебался на уровне 40,36 - 40,54 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 42,99 - 43,18 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 42,88 - 43,13 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,2 - 40,65 грн (курс на 13 января - 40,2 - 40,65 грн);

Евро - 42,5 - 43,2 грн (курс на 13 января - 42,3 - 43,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк - 40,25 - 40,9 грн;

Укрэксимбанк - 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен - 40,15 - 40,6 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.