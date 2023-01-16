"Укрэнерго": дефицит в энергосистеме существенно вырос, в девяти областях – аварийные отключения

Дефицит в энергосистеме существенно вырос, что связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки, в 9 областях введены аварийные отключения.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 продолжается восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара врага 14 января.

Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели", - заявили в госкомпании.

Отмечается, что до облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 часов - в пяти областях Украины. Также возможно применение аварийных отключений и в других регионах.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуацию осложняют погодные условия (порывистый ветер, обледенение проводов), в центральном регионе есть отключения из-за повреждений в распределительных электросетях.

Экономическая правда