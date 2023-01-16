Apple впервые выбыла из рейтинга лучших работодателей США: причины

Корпорации Apple и Meta не попали в список 100 лучших работодателей США, который ежегодно составляет сайт Glassdoor.com на основе отзывов миллионов сотрудников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные сайта Glassdoor.com.

При этом Apple выбыла из рейтинга впервые за всю его историю - с 2009 года.

В то же время Meta была в списке с 2011 года, трижды занимая первое место, последний раз - в 2018 году.

Как отмечает Bloomberg, одним из главных негативных факторов для Meta стало увольнение 11 тысяч сотрудников и планы переместить фокус развития корпорации на метавселенную.

Такое изменение стратегии заставило работников "почувствовать себя немного неуверенно, поскольку непонятно, чем это закончится", - рассказал старший экономист Glassdoor Дэниел Чжао.

Эксперты также отмечают, что увольнения могут подорвать моральный дух оставшихся сотрудников и нанести долгосрочный ущерб репутации компании как работодателя.

При этом Apple пожинает плоды решения вернуть сотрудников в офисы с удаленной работы, пишет Bloomberg.

"Работники очень ценят возможность работать из дома или хотя бы на гибридной основе. Принуждение вернуться в офисы, мягко скажем, не было встречено с распростертыми объятиями", - признал Чжао.

Несмотря на то, что рейтинг лучших работодателей покинули два ИТ-гиганта, технологические компании по-прежнему доминируют в списке, занимая в нем более 40% мест.

Так, лучшей компанией с точки зрения сотрудников стал дебютант рейтинга - разработчик программного обеспечения для работы с клиентами Gainsight.

Сотрудники компании в отзывах рассказали о прозрачности руководства, инклюзивности, возможностях для карьерного роста и гибкости в отношении условий работы.

Далее в рейтинге идет "облачная" компания Box Inc., замыкает топ-3 консалтинговая фирма Bain & Co., которая регулярно занимает высшие строчки списка.

Консалтинговая компания McKinsey & Co. заняла четвертое место, пятерку лидеров замкнул производитель микрочипов NVIDIA Corp.

Экономическая правда