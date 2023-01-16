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С начала года курс биткоина вырос на 28% с начала года

Понедельник, 16 января 2023, 10:45 - Алексей Павлыш

После январских потерь стоимость биткоина поднялась более чем на 28% - рост является лучшим для первого месяца года с момента 31%-го роста в 2020 году до начала пандемии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные CoinGecko.

По данным CoinGecko, этот всплеск помог поднять общую стоимость цифровых активов до более 1 триллиона долларов - уровень, ниже которого упала капиталиация после краха биржи FTX в ноябре.

Так, по состоянию на 9:15 по Киеву биткоин торговался около 21,1 тыс долл. При этом другие крупные криптовалюты также дорожают.

Так, курс Ethereum превысил отметку 1500 долл, за последние 24 часа он вырос на 3,4%, за неделю - на 22,9%. 

По данным Coindesk, по состоянию на 10:48 по Киеву биткоин торговался по 20 788 долл.

 

Экономическая правда

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