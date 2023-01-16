Дело Приватбанка: суд рассматривает иск Гороховского о национализации

В понедельник Хозсуд в Киеве рассмотрит иск совладельца monobank и экс-топ-менеджера Приватбанка Олега Гороховского, в котором он просит признать недействительным договор купли-продажи акций банка в ходе его национализации в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что речь идет о деле №910/18211/19, судебное заседание по которому состоится 16 января. В рамках дела Гороховский подает иск к Министерству финансов, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и ПриватБанку о признании недействительным договора купли-продажи акций ПриватБанка в 2016 году, на основании которого государство приобрело в собственность акции ПриватБанка.

"Аналогичные иски, инициированные Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, также сейчас находятся в производстве Хозяйственного суда г. Киева. Этими исками бывшие владельцы пытаются незаконно вернуть себе ПриватБанк, спасение которого от финансового краха, вызванного действиями тех же бывших владельцев, стоило государству в 2016 году более 155 млрд грн", - добавляют в банке.

Этот иск, отмечают в Приватбанке, инициирован еще в 2019 году, но в июле 2020 года Хозяйственный суд в Киеве закрыл производство на основании "антиколомойского закона", который запрещает возвращение банков, выведенных с рынка, экс-владельцам и акционерам. В апелляции и кассации постановление о закрытии производства было отменено, а дело вернули дело в Хозсуд г. Киева для продолжения рассмотрения.

В производстве этого суда сейчас находится более 40 дел по искам экс-владельцев ПриватБанка, которыми они хотят восстановить свои права собственности на акции ПриватБанка.

В частности, 1 февраля Большая Палата Верховного Суда также должна рассмотреть дело по иску другого экс-совладельца и экс-главы правления ПриватБанка, Александра Дубилета, в котором Большая Палата должна привести выводы по применению положений "антиколомойского закона". Эти выводы будут иметь влияние на все подобные дела, инициированные бывшими владельцами и топ-менеджерами ПриватБанка против Украины.