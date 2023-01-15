Иран вдвое поднимает цену на нефть для Сирии, чтобы помочь собственной экономике

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Иранские официальные лица сообщили Сирии, что им теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти, что удвоит цену до более 70 долларов за баррель.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что Иран также отказался от новых поставок в кредит и попросил Сирию предоплатить новые поставки нефти.

Такое решение наносит удар по сирийской экономике, которая зависит от Ирана в обеспечении более чем половины своих потребностей в нефти.

По словам аналитиков, в результате Сирия испытывает наибольшую нехватку топлива с начала гражданской войны.

Добавляется, что такие действия Ирана направлены на стабилизацию собственной экономики. Сейчас более трети Ирана живет в бедности, по сравнению с 20% в 2015 году, а местная валюта упала до исторического минимума по отношению к доллару за последние недели.

Напомним:

Лидеры 10 нидерландских парламентских партий призывают Европейский Союз усилить давление на правительство Ирана новым пакетом санкций.