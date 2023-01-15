Свитер-невидимка, летающее такси, убийцы дронов: как выглядят главные технологии 2022 года
Воскресенье, 15 января 2023, 20:00 -
Несмотря на сложный для глобальной экономики год мировые технологии, в том числе военные, не перестают нас удивлять. Одним из ведущих трендов 2022 года стали разработки экологических альтернатив для ископаемых углеводородов в качестве топлива.
Экономическая правда подготовила видео о летающем такси, искусственном мозге от Neuralink, убийце дронов и других разработках, которые меняют наш мир.