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Свитер-невидимка, летающее такси, убийцы дронов: как выглядят главные технологии 2022 года

Воскресенье, 15 января 2023, 20:00 - Экономическая правда

Несмотря на сложный для глобальной экономики год мировые технологии, в том числе военные, не перестают нас удивлять. Одним из ведущих трендов 2022 года стали разработки экологических альтернатив для ископаемых углеводородов в качестве топлива. 

Экономическая правда подготовила видео о летающем такси, искусственном мозге от Neuralink, убийце дронов и других разработках, которые меняют наш мир.

технології мир
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