Свитер-невидимка, летающее такси, убийцы дронов: как выглядят главные технологии 2022 года

Несмотря на сложный для глобальной экономики год мировые технологии, в том числе военные, не перестают нас удивлять. Одним из ведущих трендов 2022 года стали разработки экологических альтернатив для ископаемых углеводородов в качестве топлива.

Экономическая правда подготовила видео о летающем такси, искусственном мозге от Neuralink, убийце дронов и других разработках, которые меняют наш мир.