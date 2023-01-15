Украинский Headway попал в рейтинг самых влиятельных компаний цифрового обучения

IT-компания Headway, которая специализируется на создании EdTech-продуктов, попала в список GSV 150 - рейтинг, который отмечает самые влиятельные компании мира в сфере цифрового обучения.

Об этом сообщает GSV.

Headway - это глобальный EdTech стартап с украинскими корнями, основанный в 2019 году. В команде Headway работает более 160 человек. Сейчас компания имеет офисы в Лондоне, Киеве, Никосии и Варшаве.

Флагманским продуктом компании является приложение Headway, которое обеспечивает веселый и легкий рост через подачу пользователям ключевых идей и инсайтов из мировых бестселлеров.

Рейтинг GSV 150, куда попал Headway, формировали из более 4000 других компаний. Главными критериями отбора были: масштаб дохода, рост дохода, охват пользователей, географическая диверсификация и профиль маржи.

Согласно оценке GSV, 150 компаний охватывают около 3 млрд человек и генерируют примерно 25 млрд долларов дохода.

Экономическая правда.