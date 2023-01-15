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Из-за повреждения ТЭС увеличился дефицит электроэнергии - "Укрэнерго"

Воскресенье, 15 января 2023, 11:32 - Экономическая правда

На утро воскресенья, 15 января, в энергосистеме увеличился дефицит из-за остановки или снижения выработки поврежденными ТЭС, происходят восстановительные работы после 12-го ракетного удара РФ.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". 

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей", - говорится в сообщении. 

В компании добавляют, что ограничения будут действовать в течение всех суток. При их превышении будут применены аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться. 

Дополнительную информацию о ситуации именно в вашей области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго). 

Перечень операторов можно посмотреть здесь.

Экономическая правда.

Укрэнерго электроэнергия ТЭС
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