В Германии начал работу второй LNG-терминал

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В городе Лубмин, который расположен на востоке Германии, начал работу второй в стране LNG-терминал для приема сжиженного природного газа.

Об этом сообщает Tagesschau.

LNG-терминал расположен на специальном судне, которое принимает сжиженный газ, конвертирует его и подает на внутренний рынок. В отличие от первого LNG-терминала в Вильгельмсхафене, который был зафрахтован правительством Германии, объект в Любмине на Балтийском море эксплуатируется исключительно частным сектором.

Оператором терминала в Любмине будет компания Deutsche Regas, которая получила лицензию на эксплуатацию от министра окружающей среды Тилль Бакхаус.

Основным назначением терминала является поставка на восток Германии до 5,2 млрд кубометров природного газа ежегодно. Для сравнения, только через "Северный поток-1" в 2021 году прошло почти 60 млрд кубометров газа.

Канцлер Олаф Шольц, который присутствовал на открытии, отметил, что Германия проходит эту зиму без дефицита газа и экономического кризиса.

В целом Германия хочет покрыть около трети своего текущего спроса на газ за счет плавучих LNG-терминалов зимой 2023/24 года. Третий терминал в Брунсбюттеле в Шлезвиг-Гольштейне будет открыт в ближайшее время.

Напомним:

В Германии в среду - на день раньше запланированного срока - начал работу первый импортный терминал сжиженного природного газа на побережье Северного моря в городе Вильгельмсгафен.