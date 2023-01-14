Отчет Apple за 2022 год свидетельствует о замедлении темпов доходов App Store

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Компания Apple ежегодно в январе публикует отчет, в котором аналитики и инвесторы Apple получить представление о том, сколько зарабатывает App Store - данные за 2022 год свидетельствуют о замедлении темпов доходов.

Об этом сообщает CNBC.

"Во вторник Apple заявила, что выплатила разработчикам 320 миллиардов долларов с 2008 года, по сравнению с 260 миллиардами долларов в прошлом году. Разработчики получают от 70% до 85% от валовых продаж, в зависимости от того, имеют ли они право на пониженную ставку Apple", - отмечается в сообщении.

Согласно анализу CNBC, если все разработчики заплатили Apple 30% сокращения, Apple App Store заработал бы более 85 миллиардов долларов в 2022 году. Если бы комиссионные Apple составляли все 15%, расчетный валовой доход App Store был бы ниже, около 70 миллиардов долларов

Соответственно, это такой же объем продаж, когда Apple заплатила разработчикам 60 миллиардов долларов в 2021 году.

Добавляется, что оценка является приблизительной, поскольку непонятно, сколько разработчиков платят нижнюю 15-процентную скидку против 30-процентной скидки, а также из-за того, что статистика долей Apple округлена.

В своем релизе Apple заявила, что 2022 год был "рекордным" для App Store, и обнаружила 900 миллионов подписок, по сравнению с 745 миллионами подписок в 2021 году. Статистика Apple включает всех, кто подписывается на службу через Apple App Store, а не только в ее собственном магазине. сторонние сервисы, такие как Apple TV+ и Music.

Но данные за вторник подчеркивают, что в прошлом году рост App Store замедлился, что важно для инвесторов, поскольку App Store является основной частью сервисного бизнеса Apple и является источником прибыли для компании.

Напомним:

Компания Apple Inc. готовится разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone и iPad и загрузки сторонних программ - это является частью масштабной модернизации, направленной на соблюдение строгих требований ЕС, которые вступают в силу в 2024 году.