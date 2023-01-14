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В 11 областях применены аварийные отключения - Укрэнерго

Суббота, 14 января 2023, 12:30 - Экономическая правда

По состоянию на утро субботы, 14 января, из-за превышения лимит в 11 областях были применены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня. Однако дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего - в утренние и вечерние часы.

В "Укрэнерго" напоминают, что значительный дефицит электроэнергии является следствием массированных ракетных атак россиян по энергетической инфраструктуре. 

Так, утром россияне в очередной раз обстреляли объекты энергетической инфраструктуры. Сейчас последствия устраняются.

"Во все области доведены лимиты потребления, которые действуют в течение всех суток - с 00:00 до 24:00. Сейчас лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", - говорится в сообщении. 

Добавляется, что каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. 

Перечень операторов можно посмотреть здесь.

Экономическая правда.

Укрэнерго электроэнергия РФ
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