Минфин США предупреждает о достижении лимита госдолга уже в этом месяце 

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Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США, вероятно, достигнут установленного лимита долга в 31,4 трлн долларов 19 января, что заставит министерство принять чрезвычайные меры по управлению денежными средствами, которые могут предотвратить дефолт до начала июня.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Йеллен в письме к новому спикеру Палаты представителей Республиканской партии Кевина Маккарти, когда лимит будет достигнут, министерству нужно будет начать принимать определенные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить невыполнение США своих обязательств", - сказала Йеллен в письме к новому спикеру Палаты представителей Республиканской партии Кевина Маккарти и другим лидерам Конгресса.

"Хотя министерство финансов пока не может предоставить оценку того, как долго чрезвычайные меры позволят нам продолжать выплачивать обязательства правительства, маловероятно, что наличные и чрезвычайные меры будут исчерпаны до начала июня", - говорится в письме.

Отмечается, что оценка министерства о том, что правительство сможет оплатить свои счета только до начала июня без увеличения лимита, означает крайний срок значительно раньше, чем прогнозы некоторых внешних бюджетных аналитиков о том, что правительство исчерпает свои средства и возможности займов где-то в третьем квартале календарного 2023 года.

Добавляется, что республиканцы, которые сейчас контролируют Палату представителей, угрожали использовать верхний предел долга как рычаг, чтобы требовать сокращения расходов от демократов и администрации Байдена.

Вашингтон и Уолл-стрит обеспокоены возможной жесткой борьбой за потолок долга в этом году, которая может быть по крайней мере такой же разрушительной, как затяжная борьба 2011 года, которая вызвала кратковременное снижение кредитного рейтинга США и годы принудительного внутреннего и сокращения военных расходов.

Напомним:

Потребительские цены в США снизились в декабре на фоне снижения цен на бензин и другие товары - это свидетельствует о том, что инфляция теперь имеет устойчивую тенденцию к снижению.