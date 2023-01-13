Yasno о свете в Киеве: Немного потеплело, но ограничения остались такими же

В пятницу на улице незначительно потеплело, однако ограничения на Киев остались такими же, как и были в четверг.

Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Коллеги пытаются отключать по графикам, однако в утренние и вечерние пики пользователям укладываться достаточно сложно. Поэтому отключать приходится большими группами", - написал Коваленко.

"Кое-где в комментариях снова начала проскакивать тема экспорта электроэнергии. Я уже объяснял, что происходит, и сейчас ситуация не изменилась: коммерческого экспорта у нас нет", - добавил он.

"На дешбордах с сайта ENTSO-E мы видим так называемые синхронные перетоки в системе. Вот в чем их смысл.

Украина стала участницей европейской энергетической системы еще весной прошлого года. Поэтому европейские страны могут пользоваться нашими сетями для передачи электроэнергии между собой, что и происходит сейчас.

Более того, импортируется в Украину сейчас больше, чем отдается обратно в Европу. И это нормально. Потому что наша генерация сейчас не может производить необходимое количество электроэнергии, чтобы закрывать спрос.

Кроме того, недавно бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для собственного использования", - пояснил Коваленко.

Экономическая правда