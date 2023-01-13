Все разделы
Укр / Рус

УЗ запустила программу лояльности для пассажиров

Пятница, 13 января 2023, 17:20 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" объявила о запуске программы лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья".

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Отныне для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы начали программу "Железные друзья": каждый километр путешествия превратится в "обнимашки" от Укрзализныци, которые можно накапливать и получать за это приятные подарки.

Ведь преодоленные в путешествии километры всегда приближают нас к теплым объятиям и приятным моментам", - пояснили в УЗ.

Так, в период с 12 января по 31 марта 2023 года включительно за свои первые 10 тысяч "обнимашек" пассажиры получат гарантированные подарки от партнера первого этапа вознаграждений - компании Mastercard.

"Перечень партнеров, бонусов и подарков будет расширяться постепенно, о чем Укрзализныця будет извещать "Железных друзей".

Кроме того, программа лояльности, участником которой может стать каждый зарегистрированный пользователь мобильного приложения Укрзализныци, будет фиксировать и личные рекорды железнодорожных путешественников", - говорится в сообщении.

Полные условия программы доступны по ссылке.

Экономическая правда

Укрзализныця
Материалы по теме
"Укрзализныця" назначила поезд Львов – Херсон: график 12 января 2023, 16:17
В УЗ отвергают завышение цен на рельсы из Франции: тонна обойдется до 1000 евро 6 января 2023, 16:38
Приобретенные для УЗ рельсы во Франции оказались вдвое дороже купленных ранее у "Метинвеста" 5 января 2023, 12:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте