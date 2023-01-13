УЗ запустила программу лояльности для пассажиров

"Укрзализныця" объявила о запуске программы лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья".

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Отныне для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы начали программу "Железные друзья": каждый километр путешествия превратится в "обнимашки" от Укрзализныци, которые можно накапливать и получать за это приятные подарки.

Ведь преодоленные в путешествии километры всегда приближают нас к теплым объятиям и приятным моментам", - пояснили в УЗ.

Так, в период с 12 января по 31 марта 2023 года включительно за свои первые 10 тысяч "обнимашек" пассажиры получат гарантированные подарки от партнера первого этапа вознаграждений - компании Mastercard.

"Перечень партнеров, бонусов и подарков будет расширяться постепенно, о чем Укрзализныця будет извещать "Железных друзей".

Кроме того, программа лояльности, участником которой может стать каждый зарегистрированный пользователь мобильного приложения Укрзализныци, будет фиксировать и личные рекорды железнодорожных путешественников", - говорится в сообщении.

Полные условия программы доступны по ссылке.

Экономическая правда