Китай может заменить российское топливо на мировых рынках после эмбарго 5 февраля – Bloomberg

Китай может стать важнейшим поставщиком дизтоплива в страны ЕС после введения эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов, которое начнет работать с 5 февраля.

Об этом пишет Bloomberg в своей статье "Откуда Европа будет брать дизель через 23 дня?".

Агентство напоминает, что чуть более чем через три недели морские поставки дизельного топлива от крупнейшего внешнего поставщика Европейского Союза будут практически запрещены (с 5 февраля).

При этом, Россия все еще остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в ЕС. Так, по данным Vortexa, около половины импорта дизтоплива в ЕС и Великобританию в 2022 году приходилось на Россию.

"В прошлом году ЕС импортировал из России около 220 млн баррелей дизельного топлива. Топливо имеет жизненно важное значение для экономики блока", - пишет Bloomberg.

При этом с 5 февраля почти весь этот импорт будет запрещен "в попытке наказать Москву за войну в Украине". Замещение такого количества российского топлива - около 14 тыс олимпийских бассейнов, наполненных дизтопливом - является очень сложной задачей, признает агентство.

Но определенный прогресс уже достигнут. В 2021 году более половины всех морских поставок в ЕС и Великобританию, где уже действует запрет, поступило из России. К декабрю прошлого года эта доля упала до около 40%, частично благодаря увеличению объемов из Саудовской Аравии и Индии.

При этом есть основания полагать, что оставшиеся российские поставки можно покрыть за счет баррелей из других стран.

"Потерянные российские поставки будут заменены", - сказал руководитель отдела нефтепродуктов консалтинговой компании Facts Global Energy Юджин Линделл.

Так, наиболее очевидным местом, где Европа может получить больше дизельного топлива, является Ближний Восток: он достаточно близок, особенно к странам, граничащим со Средиземным морем - при условии, что Суэцкий канал не будет заблокирован - и имеет огромные новые нефтеперерабатывающие заводы, вводимые в эксплуатацию.

В частности, Национальная нефтяная компания Абу-Даби также уже договорилась о поставках в Германию.

Индия и США, которые являются долгосрочными поставщиками в ЕС, также увеличили объемы поставок в последние недели. Прогнозируется, что американские нефтеперерабатывающие заводы произведут рекордный объем дистиллятов в этом году.

Однако самым важным потенциальным поставщиком, хотя и косвенным, может оказаться Китай.

"Политика Китая меняет правила игры", - сказал директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd Марк Уильямс.

Пекин "держит ключ ко всем избыточным нефтеперерабатывающим мощностям в мире", признает аналитик.

Поставки дизтоплива из Китая резко выросли в последние месяцы. Хотя лишь небольшая часть этих грузов доплывает до Европы, они увеличивают региональные поставки. Это высвобождает место для других производителей, которые теоретически могут направиться в Европу.

Первая экспортная квота Китая на топливо на 2023 год увеличилась почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что делает маловероятным возвращение поставок дизельного топлива к низким уровням, которые наблюдались в начале 2022 года.

Экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 000 до 600 000 баррелей в сутки в первой половине этого года, сказал Уильямс. Это примерно столько же, сколько сейчас теряют ЕС и Британия от морских поставок из России.

"Если Россия не сможет найти достаточно новых покупателей на свое топливо за пределами ЕС, что тогда? Если она, как следствие, сократит производство на своих нефтеперерабатывающих заводах, это может привести к сокращению мировых поставок, что потенциально подтолкнет цены вверх.

FGE ожидает, что переработка нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах упадет на 510 000 баррелей в сутки в феврале и марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - резюмирует Bloomberg.

Экономическая правда