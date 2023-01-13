В Украине заработала реформа пассажирских перевозок: что предусматривает

С 13 января в Украине заработали изменения на рынке пассажирских перевозок, которые создают условия для повышения конкуренции перевозчиков и вводят требования к транспорту для перевозки маломобильных групп населения.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, до сих пор предприниматель или предприятие, которое годами работало на маршруте могло постоянно продолжать себе разрешение. Со вступлением изменений в силу право работать на межобластных маршрутах перевозчики будут доказывать на конкурсах каждые 5 лет.

"Отмена возможности продлевать срок действия разрешения ставит всех претендентов на маршрут в равные условия. Поэтому новому перевозчику зайти на линию станет более реально", - пояснил Найем.

Отмечается, что на межобластной маршрут могут выехать любые перевозчики, которые выполняют условия конкурса. Поэтому на линии будет работать не один победитель, а все, кому это выгодно и кто готов предоставлять соответствующие услуги и сервисы.

Кроме того, для участия в конкурсе на маршруты весь пакет документов будет приниматься в электронной форме, а объем документов также уменьшен.

Среди изменений также вводятся требования к транспорту для обеспечения перевозок маломобильных групп населения. Из соображений безопасности будет действовать балльная система оценки перевозчика на нарушение правил дорожного движения.





