Курс валют 13 января: наличное евро дорожает

В пятницу, 13 января, наличная гривна на "черном рынке" и в кассах банков почти не изменилась относительно доллара, однако ослабла против евро - курс продажи превысил 43 гривны за евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:15 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,36 - 40,54 грн, а в четверг, 12 января, колебался на уровне 40,38 - 40,543 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 42,88 - 43,13 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 42,65 - 42,9 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,2 - 40,65 грн (курс на 12 января - 40,2 - 40,7 грн);

Евро - 42,3 - 43,0 грн (курс на 12 января - 42,2 - 42,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк - 40,3 - 40,9 грн;

Укрэксимбанк - 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен - 40,22 - 40,65 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.