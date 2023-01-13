Украина и Гана обсуждают создание хаба для хранения зерна

В ходе встречи министров агрополитики Украины Николая Сольского и министра продовольствия Ганы Овусу Африи Акото стороны обсудили создание совместного логистического хаба для хранения зерна.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики.

Стороны обсуждали углубление сотрудничества в области сельского хозяйства и расширение международных торгово-экономических отношений. В частности, они рассмотрели вопрос начала совместного проекта - логистического хаба для хранения продовольствия.

Такой хаб позволит хранить зерно, будет способствовать прогнозируемости сбыта и стабилизации цены на продовольствие, говорят в Минагрополитики.

Министры договорились подробнее рассмотреть возможность реализации совместного украинско-африканского проекта в сфере логистической кооперации.

В украинском министерстве отметили, что Гана стала третьей страной, которую посетила делегация ведомства в рамках официального визита в страны Африки.





