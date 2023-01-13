Зеленский наложил санкции на "латвийскую" Royal Pay Europe: что известно о компании

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о наложении санкций против компании Royal Pay Europe, зарегистрированной в Латвии. Ее владельцем является россиянин.

Об этом говорится в указе президента №14/2023.

Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, остановку выполнения финансовых обязательств, запрет участия в приватизации или аренде госимущества. Также с компанией запрещено проводить операции с ценными бумагами. Срок действия санкций - пять лет.

У компании с таким же названием и адресом есть сайт, на котором указано, что Royal Pay - это бренд группы компаний, предоставляющих услуги в сфере электронной коммерции по настройке платежей. Другой информации на сайте немного - только ссылки на соцсети и форма обратной связи. Примечательно также, что на сайте "латвийской" компании нет латвийского языка сайта.

Компания Royal Pay Europe ранее фигурировала в истории с признанием неплатежеспособности Мегабанка Виктора Субботина. Тогда Субботин заявлял, что Нацбанк хочет целенаправленно "потопить" банк, ведь накануне отказал в согласовании докапитализации Мегабанка на сумму 12 млн евро со стороны иностранного инвестора.

При этом, как выяснила ЭП, отказ был связан с репутацией инвестора. Forbes Украина сообщало, что иностранным инвестором выступала Royal Pay Europe, которая принадлежит гражданину РФ Сергею Кондратенко.

В частности, работавшая в России "дочка" этой компании, "Сетевая расчетная палата", в марте 2021 года потеряла лицензию российского центробанка из-за проведения расчетов с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.





