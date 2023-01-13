В Украине пытались легализовать незаконные застройки через взлом е-системы - СБУ

Через несанкционированный доступ к Единой государственной е-системе в сфере строительства ряд лиц пытался легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов.

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

По данным киберспециалистов СБУ, к организации сделок причастны чиновники Национального союза архитекторов и органов государственной власти, местного самоуправления, а также отдельных коммерческих структур.

В СБУ объясняют, что речь идет не об обычном кибервзломе, который мог бы узаконить сотни "проблемных" застроек, которые были возведены с нарушением действующих требований и стандартов. В то же время схема была вовремя разоблачена, поэтому злоумышленникам не удалось взломать электронную систему.

Злоумышленники, установили в СБУ, пытались незаконно получить деньги через подделку и продажу разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций - незаконные регистрации объектов, которые имеют нарушения государственных строительных норм.

Также Служба безопасности заявляет, что обнаружила схему выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в систем, после чего злоумышленники получили доступ к незаконному редактированию ранее выданных сертификатов. В них меняли даты и персональную информацию "аттестованного" архитектора и продавали подделку заказчикам как новый документ.

"Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить имеющиеся пробелы в электронной системе", - отметили в СБУ.

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Напоминаем:

13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы (в частности, Национальный союз архитекторов) и общественные активисты.

С критикой законопроекта также выступали военные. В частности, военный и юрист Олег Симороз, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Автор законопроекта глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк ворвалась к нему в палату, чтобы выяснить отношения. После общественного резонанса Шуляк написала, что "просит прощения", но подробно не описала за что именно.





