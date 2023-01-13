Apple сокращает зарплату Тима Кука более чем на 40%: причина

Техгигант Apple сокращает заработную плату исполнительного директора Тима Кука более чем на 40% - в компании говорят, что сделали это по просьбе самого Кука.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представление компании к американскому регулятору.

Годовое вознаграждение миллиардера снизится до 49 млн долл в 2023 году с 99,4 млн долл, полученных в прошлом году. Из полученной им в 2022 году суммы, 3 млн долл составляла базовая заработная платы, а около 83 млн долл - акции компании и бонусы. Это несколько больше, чем в 2021 году, когда его общий пакет оплаты труда составлял 98,7 млн долл.

Вознаграждение в размере 49 млн долл включает те же 3 млн базовой зарплаты и 6 млн долл премии, как и в 2022 году, а также вознаграждение в виде акций в размере 40 млн долл. Стоимость последней в 2022 году составляла 75 млн долл. Фактическая общая компенсация Кука за 2023 год может колебаться в зависимости от показателей акций компании.

Среди прочего, такая просьба Кука связана с тем, что акционеры в ряде крупных международных компаниях блокировали выплаты значительных пакетов вознаграждения для исполнительных директоров. По данным Mercer, в 2021 году провалилось рекордное количество так называемых голосований за выплату вознаграждения, что, вероятно, отражает разочарование акционеров тем, как компании работали во время пандемии.





