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Япония выделила $95 миллионов на восстановление критической инфраструктуры Украины

Четверг, 12 января 2023, 19:55 - Экономическая правда

Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры Украины - средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. 

Соглашение подписали 12 января послом Японии в Украине Кунинори Мацуда и помощницей руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович при участии вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

Программа помощи Украине сосредоточена на пяти ключевых сферах:

  • усиление способности правительства реагировать на кризис и управлять им;
  • поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу; восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;
  • поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая общины;
  • укрепление гражданского общества и социальных связей.

Ранее, в апреле 2022 года, Япония уже выделила 4,5 миллиона долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.

Экономическая правда

Япония Мининфраструктуры деньги Украина
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