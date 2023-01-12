Япония выделила $95 миллионов на восстановление критической инфраструктуры Украины
Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры Украины - средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Соглашение подписали 12 января послом Японии в Украине Кунинори Мацуда и помощницей руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович при участии вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.
Программа помощи Украине сосредоточена на пяти ключевых сферах:
- усиление способности правительства реагировать на кризис и управлять им;
- поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу; восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;
- поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая общины;
- укрепление гражданского общества и социальных связей.
Ранее, в апреле 2022 года, Япония уже выделила 4,5 миллиона долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.
Экономическая правда