Япония выделила $95 миллионов на восстановление критической инфраструктуры Украины

Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры Украины - средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Соглашение подписали 12 января послом Японии в Украине Кунинори Мацуда и помощницей руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович при участии вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

Программа помощи Украине сосредоточена на пяти ключевых сферах:

усиление способности правительства реагировать на кризис и управлять им;

поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу; восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;

поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая общины;

укрепление гражданского общества и социальных связей.

Ранее, в апреле 2022 года, Япония уже выделила 4,5 миллиона долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.

Экономическая правда