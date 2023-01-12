Инфляция в США снова замедляется

Потребительские цены в США снизились в декабре на фоне снижения цен на бензин и другие товары - это свидетельствует о том, что инфляция теперь имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Об этом пишет Reuters.

Так, индекс потребительских цен снизился на 0,1% в прошлом месяце после роста на 0,1% в ноябре, сообщило в четверг Министерство труда США.

Это было первое снижение ИПЦ с мая 2020 года, когда экономика отходила от первой волны заражений COVID-19.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что ИПЦ не изменится.

В годовом измерении ИПЦ вырос на 6.5%. Это было наименьшим ростом с октября 2021 года и произошло после роста на 7,1% в ноябре.

Годовой показатель ИПЦ достиг пика в 9,1% в июне, что стало самым большим ростом с ноября 1981 года. Инфляция остается значительно выше целевого показателя ФРС в 2%.

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"Ценовое давление ослабевает, поскольку самый быстрый с 1980-х годов цикл ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка США сдерживает спрос", - пишет Reuters.

Цены на бензин упали на 12,5% в декабре, согласно данным Управления энергетической информации США.

Цены на подержанные легковые и грузовые автомобили также снижаются, поскольку предложение автотранспорта улучшается. Ажиотажный спрос привел к тому, что у розничных торговцев появились излишки товаров, что заставляет их предлагать скидки на такие товары, как одежда и мебель.

В прошлом году ФРС повысила учетную ставку на 425 базисных пунктов с почти нуля до диапазона 4,25%-4,50%, что является самым высоким показателем с конца 2007 года.

В декабре ФРС спрогнозировала как минимум еще 75 базисных пунктов повышения стоимости заимствований до конца 2023 года.

Экономическая правда