ДТЭК возобновил работу деоккупированной солнечной электростанции на Херсонщине
Компания ДТЭК ВИЭ заявила о частичном возобновлении работы освобожденной из оккупации Трифоновской солнечной электростанции в Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Так, сейчас Трифоновская СЭС работает на 15% от своей установленной мощности 10 МВт. Также восстановлено 48 из 185 инверторов станции.
Отмечается, что Трифоновская СЭС прекратила генерацию после оккупации.
"За время оккупации и до момента ее освобождения Вооруженными силами Украины станция попадала под российские обстрелы, а также подверглась кражам солнечных панелей российскими военными.
Сотрудники станции продолжают оценку повреждений, поскольку еще не вся территория была проверена саперами на наличие мин или других взрывоопасных веществ", - говорится в сообщении.
В компании прогнозируют, что Трифоновская СЭС выйдет на 70% своей мощности уже весной.
Экономическая правда