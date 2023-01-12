ДТЭК возобновил работу деоккупированной солнечной электростанции на Херсонщине

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о частичном возобновлении работы освобожденной из оккупации Трифоновской солнечной электростанции в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Так, сейчас Трифоновская СЭС работает на 15% от своей установленной мощности 10 МВт. Также восстановлено 48 из 185 инверторов станции.

Отмечается, что Трифоновская СЭС прекратила генерацию после оккупации.

"За время оккупации и до момента ее освобождения Вооруженными силами Украины станция попадала под российские обстрелы, а также подверглась кражам солнечных панелей российскими военными.

Сотрудники станции продолжают оценку повреждений, поскольку еще не вся территория была проверена саперами на наличие мин или других взрывоопасных веществ", - говорится в сообщении.

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В компании прогнозируют, что Трифоновская СЭС выйдет на 70% своей мощности уже весной.

Экономическая правда