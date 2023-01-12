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Расширение завода Tesla в Китае под вопросом из-за беспокойства властей по Starlink – СМИ

Четверг, 12 января 2023, 15:40 - Алексей Павлыш

Расширение завода Tesla в Шанхае было отложено из-за беспокойства китайских властей таким большим присутствием компании на рынке и ее возможной связью с другой компанией Маска SpaceX, которая занимается спутниками Starlink.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Так называемая третья фаза расширения, которую изначально планировалось начать в середине года, позволила бы удвоить мощность завода примерно до 2 миллионов автомобилей в год, рассказали собеседники агентства на условиях анонимности.

По словам одного из собеседников, некоторые представители центрального правительства выразили обеспокоенность тем, что американская компания, связанная с инициативой Илона Маска по спутниковому интернету Starlink, имеет такое большое присутствие в крупнейшей экономике Азии.

Хотя автомобили Tesla не оснащены оборудованием Starlink, Пекин все больше обеспокоен безопасностью данных и социальной стабильностью.

Маск является главным исполнительным директором как Tesla, так и Space Exploration Technologies Corp., которая начала запуск спутников Starlink в 2019 году.

"Задержка совпадает с растущим возмущением общественности по отношению к американскому производителю электромобилей в то время, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином находится на высоком уровне.

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Разгневанные владельцы Tesla заполонили автосалоны в Китае на выходных, чтобы пожаловаться на то, что они пропустили очередной раунд снижения цен. Автомобили Tesla также были запрещены в китайских военных комплексах в начале 2021 года из-за опасений, что камеры, встроенные в автомобили, собирают конфиденциальные данные", - пишет издание.

Представители Tesla в Китае не сразу ответили на запрос о комментариях. Представители Национальной комиссии по развитию и реформам Китая не ответили на запрос о комментариях.

Первая и вторая фазы строительства и расширения завода Tesla в Шанхае уже завершены. Завод, который был открыт в 2019 году, теперь способен производить 1 миллион автомобилей Tesla Model 3 и спортивных внедорожников Model Y ежегодно после модернизации в 2022 году.

Будущее третьей фазы все еще может измениться в ожидании дальнейших указаний от высших должностных лиц центрального правительства, сказал один из источников. По словам собеседников, Tesla пользуется поддержкой местных чиновников Шанхая.

Экономическая правда

Tesla Маск интернет Китай
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