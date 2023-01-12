Тайваньский TSMC сокращает инвестиции из-за падения спроса на чипы

Тайваньский производитель микросхем TSMC предупредил, что выручка в первом квартале упадет на 5%, а также сократятся годовые инвестиции, поскольку основной поставщик Apple ожидает снижения спроса из-за замедления мировой экономики.

Об этом пишет Reuters.

Так, самый дорогой производитель микросхем в мире отчитался о прибыли в 295,9 млрд тайваньских долларов против 289,44 млрд, которые ожидали аналитики (1 доллар США = 30,4420 тайваньских долларов).

При этом выручка в 4 квартале выросла на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $19,93 млрд.

Прогнозируется, что капитальные инвестиции в 2023 году составят $32-36 млрд по сравнению с $36,3 млрд годом ранее.

При этом Taiwan Semiconductor Manufacturing Co прогнозирует, что рост возобновится во второй половине этого года.

"Мы прогнозируем, что полупроводниковый цикл достигнет дна где-то в первой половине и увидим восстановление во второй половине 2023 года", - заявил генеральный директор Си Си Вэй, добавив, что восстановлению будет способствовать запуск новых продуктов, таких как товары с искусственным интеллектом.

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"Доминирование TSMC в производстве одних из самых современных микросхем для клиентов высокого класса, таких как Apple, защитило ее от спада. Но компания, скорее всего, станет жертвой углубления замедления, и текущий квартал, вероятно, ознаменует первое падение продаж за последние четыре года", - пишет агентство.

Акции TSMC упали на 27,1% в 2022 году, но выросли на 8,5% в этом году, в результате чего рыночная стоимость компании составляет $412,78 млрд.

Экономическая правда