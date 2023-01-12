В MacBook от Apple могут появиться сенсорные экраны – СМИ

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Компания Apple работает над тем, чтобы добавить сенсорные экраны к своим ноутбукам MacBook - прогнозируется, что первый такой MacBook может выйти в 2025 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с процессом лиц.

Инженеры Apple уже активно работают над проектом, что свидетельствует о том, что компания впервые серьезно рассматривает возможность производства компьютеров Mac с сенсорным экраном. Тем не менее, отмечается, что запуск еще не завершен, поэтому планы могут измениться.

Учитывая текущие внутренние обсуждения, компания может выпустить свой первый Mac с сенсорным экраном в 2025 году в рамках более масштабного обновления MacBook Pro.

Предполагается, что первый сенсорный MacBook Pro от Apple сохранит традиционный дизайн ноутбука, в частности - стандартный трекпад и клавиатуру. Экран ноутбука, зато будет поддерживать сенсоры и жесты так же, как iPhone или iPad. Со временем Apple может расширить поддержку сенсорного ввода на большее количество моделей своих компьютеров Mac.

Более десяти лет компания утверждала, что сенсорные экраны плохо работают на ноутбуках, и что iPad является лучшим вариантом для сторонников сенсорного интерфейса. Apple также опасалась, что линейка Mac с сенсорным экраном могут обвалить продажи iPad.

В то же время конкуренты все чаще оборудуют свои ноутбуки сенсорными экранами, что давит на Apple сделать то же самое.

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В рамках обновления MacBook Pro, Apple также планирует перевести свои дисплеи на технологию органических светодиодов, или OLED. Сейчас компания использует LCD, жидкокристаллические дисплеи, на своих компьютерах Mac, но iPhone и Apple Watch пользуются OLED-технологией. Эти экраны предлагают улучшенную яркость и цвет, и также будут применяться в iPad Pro в первой половине 2024 года.