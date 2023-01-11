Варшава подарит Киеву 60 вагонов метро

Варшавский метрополитен подарит Киеву 60 вагонов метро.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА после встречи мэра Киева Виталия Кличко с варшавским коллегой Рафалом Тшасковским, а также мэрами Праги, Братиславы и Будапешта.

"Во время встречи мэры Киева Виталий Кличко и Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и о передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро", - отмечается в сообщении.

В нем отмечают также помощь четырех европейских столиц Киеву, напоминая, что с 24 февраля партнеры передали 16 вагонов продовольствия, 400 тепловых пушек и 10 генераторов.

Будапешт помог в оздоровлении украинских детей на озере Балатон и в городе Тата, передал мощный генератор для "Киевтеплоэнерго".

Варшава сыграла важную роль как логистический хаб для помощи, направляющейся в Киев со всей Европы - в том числе 2 500 тонн продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, а также труб и генератора для ЧАО "Киевводоканал".

Братислава планирует передать столице Украины 25 городских автобусов.

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Напомним, в начале января Киев получил от финского города Тамперетри автобуса с гуманитарной помощью. Также на днях из Риги отправились 10 автобусов для Киева, передачу которых анонсировали в декабре.