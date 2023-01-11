В Раде предлагают временно отменить ренту на железную руду для использования в Украине

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым, в частности, предусмотрена отмена рентной платы на железную руду, используемую в Украине, до конца военного положения.

Об этом говорится в законопроекте №8298, №8299.

К первому чтению документ, который предлагает комплекс налоговых льгот для бизнеса и образовательных учреждений, рекомендовали 21 нардеп, сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк. Трое депутатов воздержались, один проголосовал "против".

В пояснительной записке депутаты ссылаются на оценку Киевской школы экономики, согласно которой на ноябрь 2022 года убытки промышленным предприятиям достигли 13 млрд долл. Это обусловливает потребность в поддержке промышленности и бизнеса, считают авторы законопроекта, в частности путем предоставления налоговых льгот.

Горно-металлургическая отрасль переживает тяжелое состояние за историю независимости, говорится в записке, что вызвано логистическими ограничениями, стремительным ростом себестоимости производства, а также стремительным падением цен на продукцию горно-металлургического комплекса.

Поэтому депутаты предлагают до окончания военного положения в Украине:

Отменить от уплаты НДС и пошлины товары для собственного производства, а также оборудование и учебную литературу для профессионального и профессионального предвысшего образования;

Отменить ренту для железной руды при условии ее использования в Украине;

Освободить от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях;

Освобождение от рентной платы за специальное использование воды энергогенерирующими компаниями;

Продлить сроки службы зарегистрированных регистраторов расчетных операций (РРО) до конца действия военного положения;

Отнести электронную марку и цифровую почтовую марку к объектам, которые не подлежат налогообложению;

Освободить от обложения НДС операций по поставке услуг по показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных на государственном языке на территории Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение от налогообложения НДФЛ выплаты донорам независимо от статуса учреждения, в котором осуществляется донация.

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Железняк отметил, что Министерство финансов "не поддержало почти весь закон", а переговоры с Международным валютным фондом по нему еще не проводились. По его словам, во время комитета было отмечено, что без согласования с МВФ этот законопроект приниматься не будет.