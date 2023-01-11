Из-за падения прибыли: инвестгигант Goldman Sachs начал массовые увольнения

Инвестиционный гигант Goldman Sachs начал массовое сокращение рабочих мест в филиалах по всему миру для сокращения расходов в условиях падения прибыли и замедления мировой экономики.

Об этом сообщает BBC.

Сокращения будут касаться до 3200 сотрудников или примерно 6,5% рабочей силы банка. Это - одна из крупнейших кампаний увольнения работников среди инвестбанков в этом году, ведь экономическая неопределенность вызывает дополнительное давление на кредиторов.

Goldman Sachs, который трудоустраивает 49 тысяч человек по всему миру, уже сократил сотни рабочих мест в этом году. Такие шаги происходят после массового наращивания численности работников в последние годы: компания трудоустроила дополнительные 10 тысяч человек с декабря 2019 года.

В последние месяцы исполнительный директор Дэвид Соломон неоднократно выражал беспокойство по поводу экономических перспектив. Доходы банка упали на 20% за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом, когда бизнес был "на подъеме". Прибыль упала еще более резко.

Morgan Stanley и Citigroup являются одними из других крупных инвестиционных банков, которые массово сократили рабочие места в последние месяцы вследствие растущей экономической неопределенности и спада на рынках.