До февраля более половины продовольственных магазинов будут с генераторами – ассоциация

Сейчас у половины сетей есть генераторы на случай отключения света в результате российских обстрелов, до конца месяца показатель возрастет до 55%.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал председатель правления Ассоциации ритейлеров Андрей Жук, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодня 50% магазинов продуктовых сетей обеспечены генераторами. До конца января это будет 55%", - рассказал Жук. В дальнейшем количество автономных точек будет расти, считает он, и до конца февраля продуктовый ритейл оборудует альтернативными источниками питания 60-70% торговых точек.

По мнению Жука, эти цифры свидетельствуют, что бизнес очень быстро адаптируется к новым вызовам и готов инвестировать в оборудование для дальнейшей работы. В то же время сетям приходится приспосабливаться не только к перебоям с электричеством, но и к изменениям предпочтений потребителей из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

"К сожалению, покупательная способность наших сограждан сейчас меняется. Она ухудшается. И в следующем году лучше будут чувствовать себя те сети, которые адаптируются к этим изменениям быстро", - отметил глава ассоциации. Он добавил, что на работу ритейла существенно будут влиять и миграционные тренды.

По данным ассоциации, количество открытых торговых точек с марта по декабрь выросло на 22%. На 20 декабря закрытыми оставались 7% торговых объектов, работавших до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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