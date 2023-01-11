Тысячи рейсов в США задержаны или отменены из-за сбоя в ключевой системе Notam

В среду американский авиарегулятор остановил полеты по всей стране после сбоя в работе ключевой системы оповещения пилотов Notam.

Об этом сообщает Bloomberg.

Регулятор приказал всем авиакомпаниям задержать вылеты на несколько часов, "чтобы позволить агентству проверить целостность информации о полетах и безопасности". Сбой произошел из-за проблем с системой оповещения воздушных миссий, или Notam, которая передает срочную информацию, необходимую для выполнения полетов.

Система Notam предоставляет авиакомпаниям информацию по безопасности в режиме реального времени для планирования полетов. Информация, передаваемая в Notam, может быть как базовой, например, о погоде в аэропорту и активных рулежных дорожках, так и более сложной, например, о временном закрытии воздушного пространства в связи с космическим запуском.

Федеральное агентство гражданской авиации заявило, что вылеты возобновляются в аэропортах Атланты и Ньюарка, штат Нью-Джерси, из-за перегруженности воздушного движения в этих районах, а рейсы в других аэропортах возобновятся около 16 часов по Киеву. Не было никаких признаков того, что компьютерный сбой повлиял на способность Федеральным агентством гражданской авиации (FAA) отслеживать и направлять самолеты.

Сбой в работе системы является одним из самых значительных за последние десятилетия для FAA. Президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации. Он распорядился провести полное расследование, но пока "нет никаких доказательств кибератаки", а причина сбоя неизвестна.

Проблемы в работе компьютерной системы оповещений для пилотов и авиакомпаний появились поздно вечером во вторник, а утром в среду она была полностью выведена из строя. Со вторника пассажиры, которые должны были лететь внутренними рейсами, начали сообщать о задержках в социальных сетях, а United Airlines заявила, что временно приостановит полеты во все пункты назначения.

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