Курс валют 11 января: гривня укрепляется в кассах банков

В среду, 11 января, наличная гривня на "черном рынке" почти не изменилась по отношению к доллару и евро, в то же время курсы в банках укрепились.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,39 - 40,53 грн, а во вторник, 10 января, колебался на уровне 40,38 - 40,57 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 42,66 - 42,86 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,63 - 42,88 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,2 - 40,65 грн (курс на 10 января - 40,25 - 40,75 грн);

Евро - 42,2 - 42,9 грн (курс на 10 января - 42,3 - 43,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк - 40,35 - 40,9 грн;

Укрэксимбанк - 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен - 40,5 - 40,8 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.