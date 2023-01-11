Потребление электроэнергии повысилось, лимиты для областей действуют в течение всех суток

Потребление электроэнергии в Украине по состоянию на 10:00 11 января повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. Вследствие этого вырос дефицит мощности.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Подчеркивается, что для обеспечения баланса в энергосистеме во все области доведены лимиты потребления, которые действуют в течение всех суток - с 00:00 до 24:00.

"Уже с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения", - подчеркнули в "Укрэнерго".

В отдельных областях в результате порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий, отмечают в госкомпании.

"Сейчас энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага.

Госкомпания призвала разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений.

Экономическая правда