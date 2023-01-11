Все украинские АЭС готовятся принять постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ
В ближайшее время на всех атомных электростанциях, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут работать постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ.
Об этом сообщает "Энергоатом".
Отмечается, что такое решение приняли в ответ на предложение Украины МАГАТЭ.
И.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков объяснил, что главная цель этих миссий - мониторинг состояния ядерной и радиационной безопасности на ядерных установках в условиях войны.
Находясь постоянно на украинских АЭС, представители МАГАТЭ смогут стать свидетелями происходящего в режиме реального времени. Например, как влияют на безопасность ядерных установок целенаправленные ракетные удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Напомню, что 23 ноября в результате ракетной атаки все энергоблоки украинских АЭС были отключены - сработала аварийная защита", - заявил Кориков.
Напомним:
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Ривненской АЭС в рамках соглашения по нераспространению ядерного оружия.
23 декабря сообщалось, что МАГАТЭ готовится к развертыванию групп на постоянной основе на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке.
Эти миссии имеют целью оказание технической поддержки и помощи, необходимой для поддержания высокого уровня ядерной и физической ядерной безопасности и уменьшения риска ядерного инцидента или аварии.
Экономическая правда