Правительство продлило на год выплаты компенсаций бизнесу за трудоустройство переселенцев

Кабмин продлил на 2023 год программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

Такое решение правительство приняло на заседании 10 января, сообщает Правительственный портал.

"Решение правительства предусматривает дополнение механизмов финансирования программы, в частности, за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (в пределах финансовых возможностей) и других источников, не запрещенных законодательством", - говорится в сообщении.

"Предложенные изменения позволят продолжить в 2023 году реализацию данной программы, которая является востребованной среди работодателей. В прошлом году ею воспользовались более 10 тысяч предпринимателей.

Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что взяли на работу почти 16,5 тысяч внутренних переселенцев", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Прогнозные расходы Фонда на 2023 год составляют 308 млн грн при прогнозном трудоустройстве 23 тыс человек.

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.

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Цель программы - ускорить адаптацию людей, которые вынуждены были переехать из опасных регионов, и повысить уровень занятости среди населения, пояснили в правительстве.

За каждого трудоустроенного из числа внутренне перемещенных лиц государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение 2 месяцев.

Экономическая правда