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Международные банки должны наконец реализовать свои заявления и выйти с рынка РФ – НБУ

Вторник, 10 января 2023, 19:45 - Алексей Павлыш

НБУ публично обратился к руководству международных банковских групп с призывом реализовать свои предыдущие заявления и выйти с российского рынка.

Об этом говорится в официальной позиции Национального банка Украины.

"НБУ считает усиление санкций и внешнего давления на экономику страны-агрессора одним из приоритетов своей международной деятельности. Санкции, введенные против РФ и ее союзницы - РБ - странами-участницами санкционной коалиции, благодаря активной позиции Украины являются беспрецедентными.

Однако, учитывая что военные действия продолжаются, мы продолжаем искать новые направления усиления санкционного давления на агрессора во взаимодействии с международными партнерами", - заявили в регуляторе.

Там добавили, что неоднократно обращались и проводили встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории РФ и Беларуси.

Такие обращения были направлены в адрес Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

"Проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ в очередной раз получил заверения, что они "продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода с этого рынка".

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"Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса на пути принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым.

Последняя информация, которая появилась в публичном поле, о предоставлении банками, которые входят в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой "специальной военной операции" - очередное свидетельство того, что заявления, которые были сделаны, отличаются от фактического положения дел", - отметили в НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что международные банковские группы остаются активными участниками банковского рынка РФ, конкурируя за увеличение кредитных портфелей.

"В своих материалах банки открыто используют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов, фактически терпя дерзкое нарушение Россией международного права.

Публично еще раз обращаемся к руководству международных банковских групп - оставаясь в России, вы выбрали поддержку агрессора и его военных преступлений. Кроме моральных аспектов, такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран.

В связи с этим получение прибыли в стране-агрессоре приводит к значительным рискам для деятельности указанных институтов в их основных юрисдикциях", - говорится в позиции НБУ.

Национальный банк заявил, что обратится с запросами к соответствующим правительствам и регуляторам для инициирования соответствующей реакции на вышеупомянутые действия международных финансовых групп.

Экономическая правда

НБУ Россия банки мир санкции
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