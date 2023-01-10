"Нафтогаз Трейдинг" будет поставлять трем ТЭС газ по льготной цене

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила соглашения о поставках газа Трипольской, Змиевской и Славянской ТЭС по льготной цене до 31 января 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это стало возможным благодаря выполнению условий руководства ТЭС, которые входят в состав государственного предприятия "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", - пояснили в "Нафтогазе".

Так, условиями осуществления поставок природного газа в соответствии с Положением являются:

заключенный договор поставки природного газа;

заключенные договоры/дополнительные соглашения (дополнительные договоры) о договорном списании с текущих банковских счетов (в частности с текущих счетов со специальным режимом использования), предназначенных для зачисления всех средств от НЭК "Укрэнерго", со сроком действия до полного выполнения обязательств по договору поставки природного газа.

Отмечается, что ГК "Нафтогаз Трейдинг" будет поставлять природный газ не только тепловым электростанциям, но и теплоэлектроцентралям на основании договоров поставки природного газа по следующим ценам:

для теплоэлектроцентралей, которые производят электроэнергию в теплофикационном цикле, - 16500 гривен (с учетом НДС) за 1000 куб. метров газа;

для тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые производят электроэнергию в конденсационном цикле, - 10950 гривен (с учетом НДС) за 1000 куб. метров газа.

В июле 2022 года Кабмин возложил специальные обязанности (ПСО) на ГК "Нафтогаз Трейдинг" в части поставок газа производителям тепловой энергии, действия которой распространяются на период с 1 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно.

Экономическая правда