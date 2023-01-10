Самолеты российских авиакомпаний испытывают массовые поломки

С начала 2023 года в РФ произошло не менее 7 аварий с участием авиационного транспорта.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Основной причиной массовых поломок может быть отсутствие надлежащего обслуживания бортов из-за дефицита запчастей в стране, поскольку компания, производящие самолеты вышли из российского рынка.

Так, пассажирский рейс Utair вынужден был приземлиться в Западной Сибири из-за неисправности кондиционера.

Также 6 января международный рейс Azur Air в Таиланд с 263 людьми на борту вернулся в Новосибирск через шесть часов после взлета из-за повреждения лобового стекла.

Позже в тот же день внутренний рейс Red Wings в Екатеринбург вернулся в Казань после взлета из-за того, что шасси самолета не удалось поднять.

Отмечается, что в Перми 8 января лайнер авиакомпании "Победа" взлетел со взлетной полосы в снег, из-за чего пилоты прервали рейс в Москву. В аэропорту Перми сообщили, что пассажиры остаются невредимыми, а самолет не пострадал.

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Также сообщается, что два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате аварии советского пассажирского самолета Ан-2 на Дальнем Востоке России в морозную погоду.

У другого советского транспортного самолета, ИрАэро Ан-26, двери грузового отсека были частично открыты во время полета на Дальнем Востоке России.

Экономическая правда.