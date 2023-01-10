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Киев получит 10 городских автобусов от Латвии

Вторник, 10 января 2023, 12:05 - Экономическая правда

Глава столицы Виталий Кличко сообщил о 10 современных городских автобусах, которые сегодня отправились из Риги в Киев.

Об этом мэр Киева написал в своем Telegram.

"Это - помощь наших латвийских друзей. Также в автобусах едет гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии. Возглавил делегацию в Киев председатель Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс", - говорится в сообщении. 

Кличко добавил, что в конце апреля прошлого года, тогда еще вице-мэр Риги, уже приезжал в столицу Украины и передавал от Риги 11 автобусов и гуманитарную помощь. Все автобусы, которые тогда получил Киев, работают на маршрутах столицы.

Экономическая правда.

Латвия Киев транспорт Кличко
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