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Из-за превышения лимитов во многих областях применены аварийные отключения - Укрэнерго 

Вторник, 10 января 2023, 11:07 - Экономическая правда

В Украине на утро 10 января повысилось потребление электроэнергии среди населения из-за низкой температуры, а также промышленности и бизнеса в результате восстановления рабочих мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго. 

"Для обеспечения баланса в энергосистеме в области доведены лимиты потребления, которые действуют в течение всех суток - с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении. 

Также из-за порывистого ветра в отдельных регионах есть повреждения в сетях операторов системы распределения, сейчас ведутся ремонтные работы.

Отмечается, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии. 

"В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий", - сообщили в Укрэнерго. 

В компании призвали экономно использовать электроэнергию, пользуясь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений.

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Экономическая правда.

Укрэнерго электроэнергия АЭС
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