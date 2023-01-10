Американская L3Harris изготовит для Украины 14 ракетных комплексов VAMPIRE

L3Harris Technologies

Компания L3Harris Technologies изготовит для Украины 14 модульных ракетных комплексов VAMPIRE, первые 4 ракетные системы должны поставить до середины 2023 года.

Об этом говорится в пресс-релизе L3Harris Technologies.

Согласно контракту с Министерством обороны США, компания установит VAMPIRE на транспортные средства, предоставленные правительством США. Все 14 систем должны быть поставлены до конца 2023 года.

Сумма контракта составляет 40 млн долларов.

"Переносной комплект VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины выявлять и сбивать вражеские беспилотники, а также защищаться от наземных угроз со стороны противника. Системы предназначены для обеспечения критически важных защитных средств, которые помогут Украине защитить гражданскую инфраструктуру от атак", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ракетные комплексы VAMPIRE будут оснащены передовым датчиком наведения WESCAM MX-10 RSTA и ракетами Advanced Precision Kill Weapons System, что позволит оператору быстро и точно поражать цели.

Экономическая правда.