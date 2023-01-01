На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Ирана протестуют рабочие 

Рабочие крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Иране объявили забастовку в субботу, 31 декабря, что повлияло на ремонт и проверку безопасности на предприятии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пока неизвестно повлияла ли забастовка непосредственно на производство, поскольку представители предприятия в Абадане пока не предоставили комментариев.

В агентстве отмечают, что старейший нефтеперерабатывающий завод на Ближнем Востоке, который был введен в эксплуатацию более века назад имеет мощность переработки 400 тыс баррелей в день.

Промышленные забастовки приобрели больший масштаб в Иране, включая ключевой энергетический сектор, после протестов, охвативших страну с середины сентября, спровоцированные смертью под стражей 22-летней Махсы Амини. Ее арестовали якобы за нарушение строгих исламских правил одежды.

Добавляется, что власти Ирана повесили двух мужчин в связи с беспорядками после ускоренных судебных процессов. По данным правозащитных групп, во время подавления протестов в Исламской Республике погибло более 400 человек, еще тысячи находятся в тюрьмах и по меньшей мере 100 людям грозит смертная казнь.

Напомним:

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна, которые торговали иранской нефтью в обход международного эмбарго.