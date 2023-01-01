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Накануне Нового года российские ракеты попали в одну из ТЭС ДТЭК

Воскресенье, 1 января 2023, 13:30 - Экономическая правда

В результате очередной ракетной атаки государства-террориста накануне Нового года была повреждена одна из ТЭС компании ДТЭК. 

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"Вчера вечером Россия продолжила осуществлять массированные террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. От вражеских обстрелов снова пострадал один из энергетических объектов ДТЭК Энерго", - отмечают в ДТЭК.

В компании добавляют, что это уже 23-я террористическая атака РФ, во время которой их оборудование было повреждено.

Напомним:

Председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что теоретически вероятность полного блэкаута существует, однако на практике такой опасности он сейчас не видит.

ДТЭК ТЭС РФ электроэнергия
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