Meta собирается принять решение о возвращении Трампа в Facebook - FT

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Компания Meta, которая владеет Facebook, планирует объявить о своем решении относительно разрешения бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в Facebook и Instagram.

Об этом сообщает The Financial Times.

Компания ранее заявляла, что до 7 января решит, позволить ли бывшему президенту вернуться. Однако ожидается, что это решение будет объявлено позже в этом месяце, сообщает издание со ссылкой на лицо, знакомое с этим вопросом.

Для принятия решения Meta создала рабочую группу, в которую входят сотрудники команд по публичной политике и коммуникациям, а также из группы политики в отношении контента.

Решение также будет иметь последствия для бизнеса Meta, который составляет 118 млрд долларов в год, потенциально оттолкнув рекламодателей, если контент Трампа будет считаться опасным, а также привлечет больше бизнеса, если его кампания решит рекламировать на платформе перед выборами 2024 года.

Трамп был заблокирован "на неопределенный срок" на следующий день после нападения на здание Капитолия США в Вашингтоне за то, что Цукерберг назвал его решением "подстрекать насильственное восстание против демократически избранного правительства".

Решение Цукерберга поддержал наблюдательный совет Meta, органом в стиле Верховного суда, состоящий из ученых и экспертов, который оценивает решения модерации. Однако совет директоров возразил пожизненный запрет, приказав Meta пересмотреть свое решение в течение двух лет.

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Напомним:

В Meta - материнской компании Facebook и Instagram - 15 тысяч рецензентов контента, с украинским работают украинские модераторы: модераторов, работающих из Москвы, "нет и никогда не было".