ВТО признала нарушения в введенных в 2018 году пошлинах США на импорт металла

В пятницу Всемирная торговая организация признала, что тарифы США, введенные экс-президентом страны Дональдом Трампом на импорт стали и алюминия, противоречат правилам мировой торговли.

Об этом сообщает Reuters.

Судейская коллегия из трех человек заявила, что американские меры не соответствуют правилам ВТО, и рекомендовала Соединенным Штатам привести их в соответствие.

Соединенные Штаты заявили, что они решительно отвергают толкование, которое назвали "ложным", и выводы группы экспертов.

Страна может обжаловать решение, что приведет к его юридической ничтожности, ведь Вашингтон заблокировал назначение в Апелляционный орган ВТО, что делает его неспособным вынести решение.

Администрация Трампа ввела в 2018 году импортные пошлины на уровне 25% для стали и 10% - для алюминия. Тогда страна апеллировала к разделу 232 закона 1962 года, который позволяет президенту ограничивать импорт, если он угрожает национальной безопасности. Впоследствии партнеры США по свободной торговле, Канада и Мексика, были освобождены от таких ограничений. В прошлом году Вашингтон также согласился снять тарифы на импорт из ЕС.

Новые пошлины побудили нескольких членов ВТО, в частности Китай, оспорить эту меру, и в пятницу группа экспертов ВТО опубликовала свои выводы по делам, возбужденным Китаем, Норвегией, Швейцарией и Турцией. Дела, возбужденные Индией и Россией, до сих пор находятся на рассмотрении.

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Главный аргумент США заключался в том, что национальная безопасность - это дело самих стран, что не может оцениваться тремя судьями ВТО, которые заседают в Женеве.

Офис торгового представителя США заявил, что страна "не намерена отменять пошлины в соответствии с Разделом 232 в результате этих споров".