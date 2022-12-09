"Укрэнерго" получит более 30 миллионов евро от Германии на восстановление энергосистемы
Государственный банк Германии KfW предоставит Украине кредит в размере 32,5 млн евро на восстановление поврежденных врагом подстанций.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Эти средства получит "Укрэнерго".
Кроме того, правительство предлагает перенаправить часть кредитных средств Европейского инвестиционного банка на реконструкцию одной из ключевых подстанций Киевщины. На заседании в пятницу Кабмин одобрил соответствующий проект закона.
Шмыгаль также сообщил, что города Бельгии передали Украине первую партию генераторов в рамках инициативы ЕС "Генераторы надежды". Еще 100 генераторов поступило из Франции, а Норвегия обеспечивает генераторами украинских пограничников. Словакия планирует передать Украине около 300 генерирующих средств.
По словам Шмыгаля сейчас согласовывается пакет помощи с Японией, куда войдет оборудование для срочных ремонтов энергосистемы и более 240 генераторов.
Напоминаем:
Европейский банк реконструкции и развития ранее одобрил пакет финансирования в размере 372 млн евро для поддержки компании "Укрэнерго" с целью быстрого устранения повреждений, нанесенных российскими ракетными ударами.