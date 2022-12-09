"Укрэнерго" получит более 30 миллионов евро от Германии на восстановление энергосистемы

Государственный банк Германии KfW предоставит Украине кредит в размере 32,5 млн евро на восстановление поврежденных врагом подстанций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эти средства получит "Укрэнерго".

Кроме того, правительство предлагает перенаправить часть кредитных средств Европейского инвестиционного банка на реконструкцию одной из ключевых подстанций Киевщины. На заседании в пятницу Кабмин одобрил соответствующий проект закона.

Шмыгаль также сообщил, что города Бельгии передали Украине первую партию генераторов в рамках инициативы ЕС "Генераторы надежды". Еще 100 генераторов поступило из Франции, а Норвегия обеспечивает генераторами украинских пограничников. Словакия планирует передать Украине около 300 генерирующих средств.

По словам Шмыгаля сейчас согласовывается пакет помощи с Японией, куда войдет оборудование для срочных ремонтов энергосистемы и более 240 генераторов.

Напоминаем:

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Европейский банк реконструкции и развития ранее одобрил пакет финансирования в размере 372 млн евро для поддержки компании "Укрэнерго" с целью быстрого устранения повреждений, нанесенных российскими ракетными ударами.





