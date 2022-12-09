Как безопасно пользоваться генераторами и обогревателями. Инструкция 

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Ажиотажный спрос на электрогенераторы и их массовое использование уже имеют негативные последствия. В ноябре из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электроустановок, печей и теплогенерирующих агрегатов в Украине произошло 1458 пожаров.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД). По их данным, всего в прошлом месяце в стране произошло 2546 пожаров, в которых погибло 182 человека. Статистика октября вдвое меньше - 92 погибших.

"На Прикарпатье за последние дни участились случаи отравления угарным газом, который образуется от работы генератора. Только за ноябрь в области зафиксировали 11 таких случаев", - отмечают в ведомстве. Среди причин пожаров МВД отмечает неправильное использование свечей, эксплуатацию газовых баллонов и баллончиков емкостью 250 ml.

Чтобы обезопасить подобные случаи министерство подготовило список советов.

Так перед использованием газовых туристических горелок следует проверить целостность баллончика, наличие вентиляции. Сами баллончики необходимо держать в темном прохладном помещении

"При пользовании свечами, рекомендуем: не оставлять их зажженными без присмотра, не курить до конца - оставлять огарок длиной 2-3 см, а также держать на безопасном расстоянии от горючих материалов. Используйте невысокие, устойчивые, металлические подсвечники", - предостерегают в МВД.

Что касается электрогенераторов, то их советуют размещать снаружи здания (желательно под навесом) или в отдельном техническом просторном помещении с работающей вентиляцией и возможностью проветривания.

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"Расстояние от генератора до смежных объектов (зданий, стен с окнами, автомобилей и т.д.) - минимум 6 метров. Допускается установка электрогенератора возле сплошных негорючих стен (без окон) на расстоянии не менее 1 м. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.

Перед пуском генератора проверьте состояние электропроводки и устраните повреждения. Также необходимо устранить перекручивание проводов, контакта с горячими поверхностями, наличие коррозии на контактах. Электрические элементы генератора следует заземлить", - говорится в сообщении МВД.

Запрещается заправка генератора в работающем или не охлажденном двигателе.

В случае возгорания генератора необходимо немедленно сообщить об этом ГСЧС по телефону 101 и назвать местонахождение объекта, указать место возникновения возгорания, обстоятельства пожара, наличие людей, назвать свою фамилию.

Для тушения такого пожара следует использовать огнетушитель порошкового или углекислотного типа. Делать это необходимо на расстоянии не менее 1 м от электроустановки.

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