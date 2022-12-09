В Минэнерго определят приоритетные объекты, которые первыми будут получать свет
Правительство поручило министру энергетики разработать приоритеты включения электроснабжения, в частности - определить первым приоритетом критическую инфраструктуру.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что предусмотрено четыре приоритета для подачи электроэнергии.
Первыми свет должны получать объекты критической инфраструктуры, например - объекты водо-, теплоснабжения и больницы.
Вторым приоритетом являются объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства. За ними свет получит бизнес, который производит критически важные товары и продукты. Например, хлебопекарни и молокозаводы.
Четвертым приоритетом определен жилищный сектор.
"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", - подытожил Шмыгаль.
Напоминаем:
Учитывая ситуацию в энергосистеме на сегодня дефицит будет оставаться в течение зимнего сезона, заявили в Укрэнерго.
Дефицит мощности в энергосистеме на 9 декабря остается значительным. Всем облэнерго предоставили лимиты потребления электроэнергии, в нескольких регионах они превышены, из-за чего применили аварийные отключения.
Причиной дефицита являются массированные атаки России на украинскую энергосистему. Ремонт мощностей усложнился с наступлением морозов.