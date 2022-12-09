В Минэнерго определят приоритетные объекты, которые первыми будут получать свет

Правительство поручило министру энергетики разработать приоритеты включения электроснабжения, в частности - определить первым приоритетом критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что предусмотрено четыре приоритета для подачи электроэнергии.

Первыми свет должны получать объекты критической инфраструктуры, например - объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

Вторым приоритетом являются объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства. За ними свет получит бизнес, который производит критически важные товары и продукты. Например, хлебопекарни и молокозаводы.

Четвертым приоритетом определен жилищный сектор.

"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", - подытожил Шмыгаль.

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Учитывая ситуацию в энергосистеме на сегодня дефицит будет оставаться в течение зимнего сезона, заявили в Укрэнерго.

Дефицит мощности в энергосистеме на 9 декабря остается значительным. Всем облэнерго предоставили лимиты потребления электроэнергии, в нескольких регионах они превышены, из-за чего применили аварийные отключения.

Причиной дефицита являются массированные атаки России на украинскую энергосистему. Ремонт мощностей усложнился с наступлением морозов.